NBS objavila: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,41

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4091 i neznatno je promenjen u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.
Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 100,4441 i slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na prethodni dan.
Dinar je u odnosu na dolar slabiji za 0,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 11,9 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,5 odsto.
Autor: Marija Radić