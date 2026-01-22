NBS objavila: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,41

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4091 i neznatno je promenjen u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 100,4441 i slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na prethodni dan.

Dinar je u odnosu na dolar slabiji za 0,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 11,9 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,5 odsto.

Autor: Marija Radić