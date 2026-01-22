AKTUELNO

Meteorolog otkrio da li smo završili sa zimom: Ovome se niste nadali početkom februara

I današnje jutro u većini predela osvanulo je u minusu. U nastavku dana biće nešto toplije, sa temperaturama u svim predelima u plusu i biće od 1 do 7 stepeni.

Očekuje se oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom, a ponegde će se čak kiša lediti i pri tlu. Međutim, uskoro sledi jači preokret vremena.

Već od sutra osetno toplije. Biće i sunčanije.

Za razliku od prethodne ledene, za vikend će duvati košava toplog karaktera. Očekuje se promenljivo oblačno i relativni toplo, ponegde sa kišom.

Maksimalna temperatura biće i do 12 stepeni.

Iako su prethodne prognoze govorile o mogućem zahlađenju, pa i snegu za kraj januara, proračini prethodnih dana idu ka sasvim drugom pravcu.

Kraj januara i početak februara doneće našem području čestu aktivnost ciklona sa zapada, odnosno sa Atlantika i sa Mediterana, pa se očekuju veoma izražena južna strujanja.

Zbog toga se u Srbiji očekuju česta noblačenja sa kišom, uz košavu toplog karaktera.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10 stepeni, neretko i do čak 14 stepeni.

Dakle, maksmalne vrednosti biće uglavnom za 5 do 7 stepeni više od proseka za ovo doba godine, tokom pojedinih dana i za čak 10 stepeni.

I minimalne temperature do kraja januara i tokom početkom februara biće u plusu.

Snežni pokriač će se u potpunosti otopiti do 1200-1500 metara nadmorske visine.

Relativno toplo biće i na planinama, uz temperature uglavnom iznad 0, pa će se snežni pokirivač topiti i na planinama ili smanjivati na višim.

Pojava snega očekuje se samo tokom pojedinih dana i to na najvišim planinama iznad 1800 metara nadmorske visine, ali će čak i na tim visinama temperatura biti oko 0 stepeni, neretko i koji stepen iznad.

Dakle, ledeni talas već sada je uveliko iza nas, a od sutra osetnije otopljenje.

Do kaja januara i tokom početka februara Srbiju ne očekuju zimski uslovi.

Prema trenutnim prognozama, minimum bar 5-7. februara u Srbiji natprosečno toplo vreme, uz čestu aktivnost ciklona i povremene kiše i bez one prave zime sa snegom.

Iako je pred nama duži topliji period, tek smo na sredini zime, što ne znači da ona neće ponovo pokazati svoje prave zube kasnije tokom februara, pa i marta, pa je zbog toga ne treba u potpunosti otpisati.

