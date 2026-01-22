MINUS ODLAZI, SLEDI OTOPLJENJE, ALI DOLAZI PROBLEM: Evo kakav novi HAOS nam dolazi za vikend!

Nakon hladnog i ledenog jutra praćenog minusima, tokom dana došlo je do postepenog otopljenja, pa se temperature u popodnevnim satima kreću od oko 4 stepena u Beogradu do čak 10 stepeni na jugoistoku Srbije. U ovim krajevima smenjuju se sunčani i oblačni periodi, što dodatno pojačava utisak blažeg vremena.

Međutim, u pojedinim delovima zemlje i dalje vlada prava zima. U Podrinju, Kolubarskom okrugu, kao i na severu i zapadu Bačke, temperature su i dalje oko nule ili ispod nje. U Somboru i Valjevu izmereno je minus jedan stepen, dok je u Loznici minus dva. Najtoplije danas je u Kuršumliji sa 10 stepeni, dok Zlatibor beleži 5, Sjenica 3, a Kopaonik svega 2 stepena.

U petak ujutru Srbiju očekuje hladno i tmurno vreme, a ponegde i pojava magle. Tokom dana doći će do blagog porasta temperature, uz umerenu oblačnost i povremene sunčane intervale.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, dok će u košavskom području tokom dana doći do njegovog pojačanja.

Jutarnje temperature kretaće se od minus 3 do 1 stepen, u Beogradu oko minus 1, dok će maksimalne dnevne vrednosti biti između 6 i 12 stepeni. Na severu Vojvodine, kao i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, biće znatno hladnije, uz najviše dnevne temperature od 1 do 3 stepena.

Tokom vikenda u Srbiju će nastaviti da pristiže topla vazdušna masa, zbog čega će se zadržati relativno blago vreme. Dnevne temperature će dostići i do 12 stepeni, dok će i jutra ostati u plusu. Istovremeno, očekuje se uticaj ciklona sa Jadrana i centralnog Mediterana, što će doneti više oblačnosti. U većem delu zemlje zadržaće se suvo vreme, ali se lokalno očekuje i povremena kiša.

Ipak, najveća opasnost tokom vikenda neće biti padavine, već vetar. Zbog veoma izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, prognozira se izuzetno vetrovito vreme. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, dok se u planinskim predelima i u košavskom području očekuju olujni udari brzine i do 80 kilometara na sat. Posebno kritično biće na jugu Banata, gde se prognoziraju i orkanski udari vetra do čak 110 kilometara na sat, naročito na području Vršca.

Zahvaljujući južnom strujanju i uticaju ciklona, košava će imati topliji karakter, za razliku od prethodnih dana kada je bila ledena. Podsetimo, tada su se temperature spuštale i do minus 15 stepeni, a subjektivni osećaj hladnoće bio je i ispod minus 20.

S obzirom na to da se tokom vikenda očekuju olujni udari vetra, građanima se savetuje da redovno prate saopštenja državnih i nadležnih službi i da se ponašaju u skladu sa izdatim upozorenjima i preporukama.

Prema aktuelnim prognozama, košava će u ponedeljak oslabiti i postepeno prestati da duva.

Dugoročnije prognoze ukazuju na to da će kraj januara i početak februara doneti natprosečno toplo vreme u Srbiji, pa se za sada ne nazire povratak prave zime sa snegom.

Ipak, meteorolozi podsećaju da je najpouzdanije pratiti prognoze u rasponu od 5 do 10 dana unapred, jer se tačnost vremenskih prognoza nakon tog perioda značajno smanjuje.

Autor: Jovana Nerić