REKE POD STROGIM NADZOROM: 'Srbijavode' u Šapcu utvrdile plan odbrane – sistem u stanju pripravnosti

Predstavnici preduzeća "Srbijavode" i svih službi za zaštitu od voda održali su danas u Šapcu sastanak radi koordinacije sistema odbrane od poplava.

Cilj je da se zbog nestabilnog vremena i padavina poveća oprez i osigura brza reakcija na terenu.

Fokus na terenski nadzor

Na sastanku je naloženo kontinuirano praćenje vodostaja i tesna saradnja sa RHMZ-om. Kako je saopšteno, ovaj period godine nosi rizik od naglih porasta reka, zbog čega je neophodna pravovremena razmena informacija.

Proverena mehanizacija i oprema

Analizirani su svi ključni resursi:

Tehnička spremnost: Provereno je stanje mehanizacije, alata i materijala za odbranu.

Ljudstvo i koordinacija: Ažurirani su spiskovi ekipa i dogovoreni jasni koraci u slučaju proglašenja odbrane od poplava.

Iz "Srbijavoda" ističu da je podizanje operativne spremnosti prioritet kako bi se osigurala maksimalna zaštita imovine i građana.

Autor: Dalibor Stankov