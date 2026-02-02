VOZITE OPREZNO! Na više od 30 putnih pravaca u Srbiji sneg i poledica otežavaju saobraćaj

Vozačima se savetuje oprežna vožnja zbog magle i poledice, a na većini puteva u Srbiji kolovozi su vlažni i na njima ima snega u raskvašenom stanju do pet centimetara, saopštili su "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Deonice na kojima ima snega na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja su: I M-7, Beograd (petlja Požarevac) - Požarevac (obilaznica) od km 1+975 do km 22+975 - poddeonica 1, I M-7, Veliko Gradište - Golibac od km 49+700 do km 60+550 - poddeonica 3, I B-14, Most na Dunavu - Ralja - naplatna rampa "Požarevac" - pre mosta na Dunavu (pre granice APV) raskrsnica pre nadvožnjaka, I B-21, Ivanjica - Javor, I B-21, Javor - Sjenica, I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, I B-33, Požarevac - Kučevo - Majdanpek, I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), I B-34, Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, I B-34, Golubac - Donji Milanovac, I B-34, Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, I B-35, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, I B-35, granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin,I B-36, Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), I B-36, Paraćin - prevoj Čestobrodica, I B-36, prevoj Čestobrodica - Boljevac, I B-37, Bor - Zaječar, I B-37, Selište - Bor, I B-39, Trupale - administrativna linija AP KiM (Mutivode), I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), II A-153, Orešac - Petrijevo - Ralja - naplatna rampa "Ralja", II A-159, Požarevac - Kostolac, II A-165, Zaječar - Zvezdan, II A-177, Obilaznica oko Gornjeg Milanovca od čvora ref. sistema 17708 (Klatičevo) do čvora ref. sistema 2218 Gornji Milanovac (Nevade), II A-200, Prijepolje - Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci) i II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica,II B-339, Jelova Gora - Užice.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Požarevca, Užica, Vranja, Zaječara.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Novog Pazara, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

U okolini Zaječara učestali sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć je led na putnim pravcima: I B-36 Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica, I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac.

Odrona ima na putnim pravcima: I B-21 Divljaka - Ivanjica, I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. "Putevi Srbije" skreću pažnju na prevoje i kritične deonice na sledećim putnim pravcima, na kojima savetuju maksimalan oprez u vožnji i obavezno korišćenje zimske opreme.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, ali su kolovozi vlažni i na njima ima snega do 5 cm.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

"Putevi Srbije" savetuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apel vozačima je da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje im se maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.