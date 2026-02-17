Najnovije informacije sa puteva u Srbiji: Ovo su deonice koje treba IZBEĆI, a pored snega moguća je i pojava magle i poledice

"Putevi Srbije d.o.o." na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštili su da su putevi u Srbiji prohodni, ali savetuju vozačima opreznu vožnju jer su kolovozi vlažni i na njima ima snega do pet centimetara, a na nekim deonicama ima odrona, poledice i magle.

Učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima kod Zaječera na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Odrona ima na sledećim putnim pravcima: I B-21 Divljaka - Ivanjica, I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi graničnim prelazima i turističkim centrima su prohodni.

"Putevi Srbije d.o.o." savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apel vozačima je da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu uz maksimalan oprez u vožnji.

