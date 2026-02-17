VOZAČI, POTREBAN JE DODATNI OPREZ: Putevi u Srbiji prohodni, kolovozi vlažni, ponegde sa snegom

Na putevima u Srbiji kolovozi su vlažni, a snega ima do pet centimetara, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja, saopštili su "Putevi Srbije d.o.o." na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Deonice na kojima ima snega do pet centimetara na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja su I B-21, Javor - Sjenica, I B-21, Podbukovi - Kosjerić - Požega, I B-21, Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi, I B-23, Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina i II B-339, Jelova Gora - Užice.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Požege, Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

Napomena za Zaječar: Učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Odrona ima na sledećim putnim pravcima: I B-21 Divljaka - Ivanjica, I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni.

"Putevi Srbije d.o.o." savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.



Apel vozačima je da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje im se maksimalan oprez u vožnji.

Autor: Marija Radić