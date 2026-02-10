VOZITE OPREZNO! Sneg, poledica i magla otežavaju saobraćaj na ključnim pravcima

Na putevima u Srbiji kolovozi su vlažni i na njima ima snega do pet centimetara, a zbog magle i poledice, vozačima se preporučuje oprezna vožnja, saopštili su "Putevi Srbije" d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni, snega ima do 5 centimetara: I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, I B-33, Požarevac - Kučevo - Majdanpek, I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), I B-34, Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, I B-34, Golubac - Donji Milanovac, I B-35, Knjaževac - Tresibaba, I B-35, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, I B-35, granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin, I B-36, Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), I B-36, Paraćin - prevoj Čestobrodica, I B-36, prevoj Čestobrodica - Boljevac, I B-37, Bor - Zaječar, I B-37, Selište - Bor i II A-165, Zaječar - Zvezdan.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Požarevca, Zaječara.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kragujevca, Kruševca, Požarevca, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca, Vranja, Zaječara.

Napomena za Zaječar - učestali sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci, II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, II A-210 Šipačina - Rudnica, II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram) i II A-211 Kopaonik - Jaram.

Odrona ima na sledećim putnim pravcima: I B-21 Divljaka - Ivanjica,I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo, I B-30 Ivanjica - Buk, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kolovozi su vlažni i na njima ima snega do pet centimetara.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Savet vozačima je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

"Putevi Srbije" apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.