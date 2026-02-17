AKTUELNO

'OD SUTRA PORAST TEMPERATURE' Naš meteorolog ima dobre vesti, ali sreća neće dugo trajati - Spremite se za vremenski rolerkoster

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da zadržavanje snežnog pokrivača danas tokom popodneva očekuje samo u brdskim i planinskim predelima, kao i da do kraja dana u nižim predelima ne bi trebalo da bude mraza i poledice.

Govoreći za Tanjug, Nedeljković je za sutra ujutro prognozirao hladno vreme uz slab mraz na severozapadu i zapadu zemlje, što će nakon vlažnog snega i kiše izazvati poledicu, dok se na jugoistoku sutra očekuje nastavak oblačnog vremena i poledica samo u planinskim predelima.

Sutra u toku dana, međutim, očekuje nas i porast temperature, navodi on.

"Od sutra kreće ponovo porast temperature, tako da bi naredna dva dana bilo natprosečno toplo sa maksimalnim temperaturama između 7 i 12 stepeni, što je, za orijentaciju, nešto malo iznad prosečnih vrednosti", rekao je Todorović.

Nakon pretežno sunčanog vremena sutra, u četvrtak ponovo sledi naoblačenje, navodi Todorović.

"U petak ponovo oblačno vreme, slična situacija, znači i kiša, u planinskim predelima sneg, ali količina padavina, to jest, intenzitet padavina bio bi daleko manji nego danas", rekao je Todorović.

U subotu i nedelju, kako kaže, očekuje se prestanak padavina, ali i zahlađenje sa jutarnjim mrazevima, uz maksimalnu dnevnu temperaturu u ta dva dana blizu ili malo ispod prosečnih vrednosti, dok od sledećeg ponedeljka očekuje ponovni porast temperature.

Todorović prognozira da nas, od naredne sedmice, očekuje relativno topao ostatak februara, bez ozbiljnih padavina.

Ipak, kako navodi, usled vremenskog obrasca gde cikloni sa oblacima i kišom prodiru sa Atlantika ka našem geografskom području, vreme će u narednom periodu nastaviti da bude promenljivo uz velike oscilacije iz dana u dan, što će trajati i početkom marta.

Kako ističe Todorović, ova zima je uprkos snegu bila natprosečno topla.

"Ako uzmemo srednje mesečne temperature za decembar, januar i februar, biće natprosečno topla zima, bar za nekih dva do 2,5 stepena. Ona januarska epizoda od desetak dana hladnog vremena, u stvari, pravog zimskog vremena, nije mogla da nadvlada tople periode", zaključio je Todorović.

