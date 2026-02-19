MINISTAR SA MALINARIMA Glamočić: Podrška 18.000 dinara po hektaru, DA SE OZNAČI KAO PROIZVOD IZ SRBIJE (FOTO)

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se danas u Arilju sa predstavnicima Udruženja "Vilamet" i proizvođačima maline iz Arilja i izjavio da će se uspostaviti jasan sistem deklarisanja porekla, kako bi domaća malina bila nedvosmisleno označena kao proizvod iz Srbije i jasno razdvojena od eventualne uvozne robe.

Govoreći o finansijskoj podršci, ministar je naveo da će u prvom delu godine proizvođači dobiti 18.000 dinara po hektaru, kao i da se isplata očekuje do kraja marta.

"U drugom delu godine predviđeno je dodatno uvećanje subvencija po hektaru za proizvođače voća, čime želimo da dodatno osnažimo ovaj sektor“, rekao je ministar.

Kako je objasnio, ove mere u potpunosti su usklađene sa Kalendarom javnih poziva, koji je Ministarstvo ove godine prvi put objavilo, u cilju obezbeđivanja predvidljivosti i sigurnosti za domaće poljoprivrednike.

Posebno je naglasio da će biti obezbeđena i sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje a, kako je naveo, u ovoj godini biće ponovo uvedena i mera podrške za iskop bunara u funkciji navodnjavanja, koja nije bila aktuelna od 2022. godine", dodao je on.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, država razume koliko veliki značaj malinarstvo ima za izvoz, prihode poljoprivrednih gazdinstava i za razvoj sela u Srbiji.

"Želim jasno da poručim - poljoprivrednicima ćemo izaći u susret konkretnim merama. Uspostavićemo jasan sistem deklarisanja porekla, tako da će domaća malina biti nedvosmisleno označena kao proizvod iz Srbije i jasno razdvojena od eventualne uvozne robe. Srbija je prepoznatljiva u svetu po kvalitetu svoje maline i taj ugled mora biti zaštićen", poručio je Glamočić.

Kako je dodao, država neće dozvoliti prekomeran uvoz, posebno ne u periodu kada je berba u toku u Srbiji.

"U trenutku kada naši proizvođači ulaze u najosetljiviju fazu proizvodnje, država će voditi računa o stabilnosti tržišta i zaštiti domaću proizvodnju", naglasio je Glamočić.

On je podsetio da će već od naredne nedelje poljoprivrednicima biti dostupni i subvencionisani krediti.

Rekao je da će kamatna stopa za mlade poljoprivrednike, žene u poljoprivredi i proizvođače sa prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi iznositi jedan odsto, dok će za nabavku mineralnih đubriva kamata biti nula odsto.

Za sve ostale korisnike maksimalna kamatna stopa iznosiće tri odsto, saopštilo je ministarstvo.

Prema rečima ministra, ovo su konkretne mere koje imaju za cilj da pomognu proizvodnju, obezbede likvidnost i smanje troškove u ključnom trenutku sezone.

"Država ostaje partner proizvođačima maline. Naš cilj je jasan - zaštita srpske maline, stabilno tržište i sigurnost za svako gazdinstvo koje od svog rada živi i ulaže u budućnost sela Srbije", zaključio je ministar Glamočić.



Autor: Jovana Nerić