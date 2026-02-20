Putevi Srbije: Većina pravaca prohodna, zastoj na deonici Odvraćenica – Preko Brdo

Prema poslednjem izveštaju Štaba zimske službe JP „Putevi Srbije“, većina putnih pravaca u zemlji je prohodna. Ipak, vozačima se savetuje pojačan oprez zbog mokrih kolovoza i snega kojeg mestimično ima u raskvašenom stanju do 5 cm.
Jedini trenutno neprohodan putni pravac (III prioritet održavanja) je deonica II A-198 Odvraćenica – Preko Brdo.
Gde ima snega na kolovozu?
Sneg u raskvašenom stanju do 5 cm prisutan je na sledećim teritorijama:
- Užice i Jelova Gora (I prioritet)
- Kruševac (II prioritet)
- - Ivanjica, Novi Pazar i Vranje (III prioritet)
- Granični prelaz Čemerno (prema BiH)
Upozorenje na odrone i poledicu
Poseban oprez neophodan je na istoku Srbije. Na teritoriji Zaječara učestali su sitni odroni, naročito u Đerdapskoj klisuri i na deonici Knjaževac – Kalna (klisura Korenatac). Odrna ima i na pravcima oko Ivanjice, Javora i Duge Poljane.
Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji velika opasnost od lokalne poledice, posebno na mostovima i deonicama uz rečne tokove i kotline.
Saveti za vozače:
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
Obavezna je upotreba zimske opreme i lanaca na planinskim deonicama.
Zbog moguće magle, prilagoditi brzinu uslovima smanjene vidljivosti.
Autor: Dalibor Stankov