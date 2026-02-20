Putevi Srbije: Većina pravaca prohodna, zastoj na deonici Odvraćenica – Preko Brdo

Prema poslednjem izveštaju Štaba zimske službe JP „Putevi Srbije“, većina putnih pravaca u zemlji je prohodna. Ipak, vozačima se savetuje pojačan oprez zbog mokrih kolovoza i snega kojeg mestimično ima u raskvašenom stanju do 5 cm.

Jedini trenutno neprohodan putni pravac (III prioritet održavanja) je deonica II A-198 Odvraćenica – Preko Brdo.

Gde ima snega na kolovozu?

Sneg u raskvašenom stanju do 5 cm prisutan je na sledećim teritorijama:

- Užice i Jelova Gora (I prioritet)

- Kruševac (II prioritet)

- - Ivanjica, Novi Pazar i Vranje (III prioritet)

- Granični prelaz Čemerno (prema BiH)

Upozorenje na odrone i poledicu

Poseban oprez neophodan je na istoku Srbije. Na teritoriji Zaječara učestali su sitni odroni, naročito u Đerdapskoj klisuri i na deonici Knjaževac – Kalna (klisura Korenatac). Odrna ima i na pravcima oko Ivanjice, Javora i Duge Poljane.

Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji velika opasnost od lokalne poledice, posebno na mostovima i deonicama uz rečne tokove i kotline.

Saveti za vozače:

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Obavezna je upotreba zimske opreme i lanaca na planinskim deonicama.

Zbog moguće magle, prilagoditi brzinu uslovima smanjene vidljivosti.

Autor: Dalibor Stankov