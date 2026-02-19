Putevi prohodni, saobraćaj obustavljen samo na OVOJ deonici

Skoro svi putevi u Srbiji su prohodni, kolovozi su vlažni i na njima ima snega do pet centimetara, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja, saopštili su "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Neprohodan je samo putni pravac III prioriteta održavanja II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica.

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja na kojima su kolovozi vlažni i na kojima snega ima do 5 centimetara su II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan i II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica, Valjeva, Vranja.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca, Novog Pazara, Užica, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kosova, Kruševca, Novog Pazara, Užica, Vranja, Zaječara.

Napomena za Zaječar: Učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Odrona ima na sledećim putnim pravcima I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo,II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica,

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnim pravcima I A-1 petlja Grdelica - granica SRB/BJRM (Preševo) i I B-33 Požarevac - Kučevo - Majdanpek.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, na putu II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

"Putevi Srbije" savetuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apel vozačima je prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i maksimalno budu oprezni u vožnji.

Autor: Marija Radić