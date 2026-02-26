Više od 100 miliona dinara za obnovu Spomen kosturnice na ostrvu Vido! Đurđević Stamenkovski: Ona je i zavet i opomena budućim generacijama koje treba da znaju da je naša sloboda plaćena najskupljom cenom, životom naših pradedova

Zaključkom Vlade Republike Srbije, koji je donet na današnjoj sednici Vlade, usvojen je predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i obnovu Spomen kosturnice na ostrvu Vido u Republici Grčkoj, u kojoj počivaju srpski vojnici, stradali tokom Prvog svetskog rata.

Za rekonstrukciju i obnovu ukupno je izdvojeno preko 100 miliona dinara, kojim će se izvršiti konstruktivna sanacija spomen kosturnice, konzervatorsko restauratorski - radovi (radovi u enterijeru i na fasadama) i radovi na okolnom uređenju i prezentaciji.

„Spomen kosturnica na ostrvu Vido predstavlja uspomenu na stradanje i žrtvu jedne generacije. Ona je i zavet i opomena budućim generacijama koje treba da znaju da je naša sloboda plaćena najskupljom cenom, životom naših pradedova“, poručila je ministarka rada Đurđević Stamenkovski.

Kompleks Spomen kosturnice na ostrvu Vido se sastoji od mauzoleja, kao najveće i centralne tačke, krsta kraljevske mornarice i “Plave grobnice”, prostornog rešenja ispod mauzoleja koji je formiran na mestu spuštanja tela umrlih srpskih vojnika u more.

Spomen kosturnica na ostrvu Vido izgrađena je 1938. godine, kada su u nju preneti posmrtni ostaci srpskih vojnika sahranjenih na 27 grobalja na Krfu. U kasetama mauzoleja počivaju kosti 1.232 vojnika čija su imena poznata, dok su u bunkerima mauzoleja smešteni posmrtni ostaci oko 1.500 neznanih junaka.

Na dnu Jonskog mora, u „Plavoj grobnici“, ka kojoj je mauzolej simbolično okrenut, počiva još oko 5.000 srpskih vojnika, koji su nakon albanske golgote, našli svoje večno počivalište u moru.

