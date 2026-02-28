'On je sve vreme intubiran i bez svesti' Vučić zabrinut zbog Dačićevog stanja, ali veruje da će se izboriti

Zabrinut sam i verujem da će biti bolje, on je intubiran, bez svesti, prokomentarisao je predsednik Srbije stanje Ivice Dačića.

- On je sve vreme intubiran i bez svesti, ali je manje bilo potrebe jutros za aparatom. I dalje je na aparatu. Nešto su stvari bolje, ali tu sad tek dolaze razne komplikacije zbog pridruženih bolesti. Ostaje da se molimo Bogu i da verujemo da će se izboriti. Lekari se zaista trude - istakao je.

Podsetimo, zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića je za sada stabilno, izjavila je danas dr Vesna Ćeriman Krstić, pulmolog na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, gde je Dačić primljen u sredu sa obostranom upalom pluća.

Ona je za TV Prva rekla da je sve dok je on na respiratoru, kao što je sada, nezahvalno davati prognoze.

Odgovarajući na pitanje da li ima poboljšanja u Dačićevom zdravstvenom stanju, navela je da je o tome teško govoriti sve dok je pacijent na mehaničkoj ventilaciji jer tada, kako je objasnila, stanje može da se menja iz časa u čas.

"On je za sada stabilno i to je dobro", rekla je Ćeriman Krstić.

Prema njenim rečima, prognoze u ovakvim slučajevima mogu da se daju tek kada se pacijent odvoji od respiratora i počne samostalno da diše.

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević sinoć je izjavio da se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji 48 sati i da isuviše rano za bilo kakve prognoze kada je reč o "ovako ozbiljnom stanju".

Autor: S.M.