Vozačima se savetuje oprezna vožnja u jutarnjim satima zbog magle na nekim deonicama

Putevi u Srbiji su prohodni i na njima nema snega, vozačima se savetuje oprezna vožnja u jutarnjim satima zbog moguće magle i odrona na pojedinim deonicama, saopštili su Putevi Srbije d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Napomena za Zaječar: Učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).



Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega i II B-397Slatina - Štubik.

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:I B-21 Divljaka - Ivanjica, I B-21 Ivanjica - Javor I B-30 Buk - Radočelo, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima: I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, II A-169 Veljkovo - Šipkovo - Zaječar (Šljivar) - Lenovac - Lasovo, II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin, II B-399 Plavna - Popovica - Sikole - Salaš i II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.