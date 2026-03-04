AKTUELNO

Društvo

Hitno oglašavanje Ambasade Srbije u UAE: Vazdušni prostor delimično otvoren, evo koje su prioritetne grupe

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair, Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Ambasada Republike Srbije u UAE obaveštava građane da je vazdušni prostor u toj državi delimično otvoren.

"U ovom trenutku jedino lokalne aviokompanije organizuju ograničen broj odlaznih letova iz zemlje. Naglašavamo i da je kompanija Flydubai do sada organizovala dva leta od Dubaija do Beograda u prethodna dva dana", navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade su dodali da prema informacijama kojima raspolažu, priroritetne grupe su graðani koji su ostali u tranzitu i turisti.

"Molimo sve građane da prate najave i budu u redovnom kontaktu sa svojim aviokompanijama koje rade na organizaciji povratnih letova. Ambasada će nastaviti da redovno i obaveštava o razvoju situacije", dodaje se u saopštenju.

pročitajte još

UŽIVO! BALISTIČKE RAKETE POLETELE KA NATO ZEMLJI U BLIZINI BALKANA! Uzbuna u Turskoj: Iran lansirao projektile, PVO sistemi Alijanse obaraju pretnje

Autor: Marija Radić

#Ambasada

#Ambasada Srbije

#Dubai

#Evakuacija

#UAE

POVEZANE VESTI

Društvo

OTKRIVENO KOLIKO SE SRPSKIH DRŽAVLJANA NALAZI U IRANU: Hitno se oglasila ambasada Srbije, poznato u kakvom su stanju

Svet

ZATVOREN VAZDUŠNI PROSTOR IZNAD EMIRATA I VEĆEG DELA BLISKOG ISTOKA: Visok rizik za putničke avione

Politika

DRAMA NA NEBU IZNAD VALJEVA, NARUŠEN VAZDUŠNI PROSTOR SRBIJE Kresojević za Pink: Biće sve češći upadi špijunskih letelica, evo u koga sumnjam

Svet

UZBUNA U EVROPSKOJ ZEMLJI! Zatvoren vazdušni prostor, hitno se oglasio MUP: To je pretnja životima ljudi

Društvo

Ambasade Srbije u Švajcarskoj oglasila se povodom požara u Kran-Montani: Na OVE brojeve možete dobiti potrebne informacije

Svet

NEBO NAD BLISKIM ISTOKOM JE PRAZNO: Vazdušni prostor iznad Irana pust, nema komercijalnih letova (FOTO)