Hitno oglašavanje Ambasade Srbije u UAE: Vazdušni prostor delimično otvoren, evo koje su prioritetne grupe

Ambasada Republike Srbije u UAE obaveštava građane da je vazdušni prostor u toj državi delimično otvoren.

"U ovom trenutku jedino lokalne aviokompanije organizuju ograničen broj odlaznih letova iz zemlje. Naglašavamo i da je kompanija Flydubai do sada organizovala dva leta od Dubaija do Beograda u prethodna dva dana", navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade su dodali da prema informacijama kojima raspolažu, priroritetne grupe su graðani koji su ostali u tranzitu i turisti.

"Molimo sve građane da prate najave i budu u redovnom kontaktu sa svojim aviokompanijama koje rade na organizaciji povratnih letova. Ambasada će nastaviti da redovno i obaveštava o razvoju situacije", dodaje se u saopštenju.

Autor: Marija Radić