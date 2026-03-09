AKTUELNO

STIŽU NAM PRVI PROLEĆNI ODMORI: Neradni dani idealno raspoređeni, OVO je kalendar

Proleće 2026. donosi idealnu priliku za "punjenje baterija". Stižu nam idealno raspoređeni neradni dani koji su savršena prilika za kratki predah od posla.

Spoj verskih i državnih praznika sa vikendima otvara vrata za čak dva produžena odmora u razmaku od svega par nedelja.

Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni Uskrs 2026. godine pada u nedelju, 12. aprila. Zakon o državnim i drugim praznicima predviđa da neradni dani počinju već od Velikog petka, 10. aprila, i traju sve do vaskršnjeg ponedeljka, 13. aprila.

Ko bude hteo da iskoristi stari odmor (ukoliko mu je ostao), moći će da dobije skoro dve nedelje predaha.

Praznik rada (Prvi maj) biće 1. i 2. maj (petak i subota). Budući da Prvi maj pada u petak, ovo je idealna prilika za još jedan produženi vikend u nizu, što proleće čini savršenim za putovanja.

