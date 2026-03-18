ALARM ZA VOZAČE! Hitno se oglasili Putevi Srbije zbog snega: Na putevima se pojavile DVE opasne pojave, oprezno ako krećete na put

Javno preduzeće "Putevi Srbije" d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je da su jutros putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja vlažni u nižim predelima i da snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Užica i Novog Pazara.
Deonice na kojima ima snega su:
I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara
I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara
I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara
I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara
I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara
I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara
II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega
II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
II B-391 Brestovačka banja - Zlot - Boljevac
II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin
Odrona ima na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II B-409 Kumanica - Gleđica
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na putnom pravcu I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Autor: D.Bošković