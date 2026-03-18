ALARM ZA VOZAČE! Hitno se oglasili Putevi Srbije zbog snega: Na putevima se pojavile DVE opasne pojave, oprezno ako krećete na put

Javno preduzeće "Putevi Srbije" d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je da su jutros putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja vlažni u nižim predelima i da snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Užica i Novog Pazara.

Deonice na kojima ima snega su:

I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 centimetara

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II B-391 Brestovačka banja - Zlot - Boljevac

II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnom pravcu I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica.



Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Autor: D.Bošković