DA SE PODSETIMO ŠTA BRANIMO I ČUVAMO, HVALA ŠTO STE SAČUVALI SRBIJU: Ministarka Stamenkovski uručila boračke spomenice na tvrđavi Fetislam (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je na tvrđavi Fetislam u Kladovu uručila boračke spomenice učesnicima herojske odbrane otadžbine.

- Mnogo je truda i rada potrebno da se nešto izgradi. Mnogo je lako da se nešto uruši, a najteže je da se sačuva. I vi ste upravo taj zadatak obavili časno, pošteno, i onako kako dolikuje dostojnim naslednicima naših predaka. Kada je nova truba odjeknula i pozvala u rat, odavde se narod listom javljao i podržao odbranu otadžbine - istakla je ona, i dodala:

- Istočna Srbija je po mnogo čemu čuvena, ali gde god da odemo, svi kažu, tamo su bili mnogo hrabri borci, i odatle su dolazili momci kojima je bilo lako da daju svoj život ako su znali da će time sačuvati život Srbije.

Milica Đurđević Stamenkovski kaže da su ovo skupovi gde treba da se podsetimo šta je to što branimo i čuvamo, i ko su ljudi koji su bili spremni na takvu žrtvu.

- Neka je večna slava poginulima, a vama hvala što ste sačuvali Srbiju.

