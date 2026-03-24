SUTRA NAM STIŽE PROMENA VREMENA: Jutro lepo i sunčano, a popodne naoblačenje - Evo gde će biti moguća kiša

Danas malo toplije od proseka sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugozapadni, pa južni, a krajem dana umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju. Pritisak ujutru oko normale i u padu i popodne ispod normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C u Dimitrovgradu i Požegi do 8°C u Beogradu, a maksimalna temperatura od 16°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C.

Beograd: U sredu toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugozapadni, pa južni, a krajem dana umeren jugoistočni. Pritisak u padu i popodne ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo i 12°C u 22h.

Niš: U sredu toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugozapadni, pa južni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo.

VOJVODINA: U sredu toplije sa sunčanim interavlima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugozapadni, pa južni, a krajem dana umeren jugoistočni u južnom Banatu. Pritisak u padu i ispod normale od sredine dana. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna temperatura od 18°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 11°C.

Novi Sad: U sredu toplije sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugozapadni, pa južni, a krajem dana jugoistočni. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo i 11°C u 22h.

Vreme prekosutra: U četvrtak toplo uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Pre podne sunčano, a zatim postepeno naoblačenje na severu i zapadu Srbije gde se očekuje kiša kasnije popodne i uveče. Pritisak znatno ispod normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C u Požegi do 11°C u Vršcu, a maksimalna temperatura od 16°C na severu Vojvodine do 21°C na jugu Srbije. Uveče se širi kišna zona sa severa i zapada Srbije na centralne predele i dalje na istok tokom noći ka petku. Temperatura u 22h od 7°C do 12°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U petak zahlađenje sa kišom u svim krajevima, a na planinama sa snegom iznad 800 mnv. Ponegde i u nižim predelima zapadne Srbije može biti susnežice i vlažnog snega. Očekuju se obilne padavine, posebno na zapadu Srbije, od 40 do 70 lit/m2 do subote pre podne. Na planinama obilne snežne padavine i može pasti do pola metra snega iznad 900 mnv. U subotu hladno sa kišom, a u planinama sa snegom uz slabljenje padavina. Na severu Vojvodine prestanak padavina. U nedelju na severu Srbije razvedravanje i malo toplije, a na jugu padavine postepeno slabe i prestaju.

Autor: D.Bošković

