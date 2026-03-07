PRED NAMA LEP VIKEND: Prijatne temperature u većini mesta, a evo gde je moguća 'prolećna kiša'

U subotu sunčano u većem delu Srbije, a umereno oblačno na jugozapadu i jugu Srbije. U ovim predelima se očekuje i lokalni dnevni razvoj oblaka tipičan za rano proleće uz moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše popodne na krajnjem jugozapadu i jugu. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni, u južnom Banatu umeren jugostočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 5°C, a maksimalna temperatura od 12°C u Negotinu do 19°C na jugozapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

Beograd: U subotu pretežno sunčano i toplije od proseka. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna 18°C. Uveče 10°C u 22h.

Niš: U subotu sunčani intervali uz dnevni razvoj oblaka i toplije od proseka. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna 17°C. Uveče vedro.

VOJVODINA: U nedelju sunčano i toplije vreme od proseka. Vetar slab jugoistočni i istočni, u južnom Banatu umeren jugostočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 5°C, a maksimalna temperatura od 16°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 10°C.

Novi Sad: U nedelju pretežno sunčano i toplije od proseka. Vetar slab jugoistočni. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna 17°C. Uveče vedro i 8°C u 22h.

U ponedeljak par stepeni niža temperatura uz dnevni razvoj oblaka na zapadu i jugu Srbije gde je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše popodne. U pomoravlju i podunavlju će duvati umerena košava tj. jugoistočni vetar, u južnom Banatu pojačana košava. Pritisak iznad normale.



Minimalna temperatura od 0°C do 5°C, a maksimalna temperatura od 12°C u Negotinu do 17°C na jugozapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 9°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U utorak sunčani intervali uz dnevni razvoj oblaka na zapadu i jugu Srbije gde je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše popodne. U pomoravlju i podunavlju će duvati umerena košava tj. jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno pojačana košava. U sredu i četvrtak slabiji vetar, sunčani intervali i dnevni razvoj oblaka uz manji porast temperature.

Autor: D.Bošković