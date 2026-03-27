ZABELELA SE SRBIJA! Sneg od jutros okovao OVE GRADOVE, zimske službe na terenu (VIDEO)

Izvor: Blic

Pogoršanje vremena i pad temperature u Srbiji, koje su meteorolozi najavljivali danima, počelo je sinoć jakom kišom u mnogim delovima Srbije da bi jutros neki gradovi, poput Užica, Ivanjice, Prijepolja osvanuli pod snegom. Takođe, ovog jutra sneg pada i na planinama.

Kako se može videti sa snimka Instagram stranice "Užička posla", sneg jačeg intenziteta pada u Užicu i potpuno je zabeleo ovaj kraj. Temperatura je jutros bila oko 3 stepena.

Zlatibor pod snegom

Takođe, sneg pada i na Zlatiboru, a jutros je izmerena temperatura od 1 stepena.

Kako se može videti na snimku, kolovozi su vlažni, te se vozačima preporučuje oprez u vožnji. Prema prognozi RHMZ-a, danas će u brdsko-planinskim predelima padati sneg, uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača.

Ekipe su na terenu i čiste sve putne pravce.

I u Ivanjici sneg od jutros

Sneg ovog jutra pada i u Ivanjici. Zabeleo je krovove kuća. Zbog klizavog kolovoza, budite oprezni u saobraćaju.

Na Kopaoniku zimska idila

Na Kopaoniku snega ima već danima, a ovaj snimak od jutros pokazuje da svi ljubitelji zimskih sportova mogu da uživaju na jednoj od najpopularnijih srpskih planina.

Na Tari veje od sinoć

Na Tari se formirao veći snežni pokrivač jer sneg intenzivno pada od sinoć. Biće ovo snežni vikend, kako piše uz objavu snimka.

Prijepolje pod snegom

Sneg je zabeleo više predele Prijepolja, palo je do 10 centimetara u planinskim selima Kamena Gora, Jabuka, Babine i drugi visočiji predeli u opštini Prijepolje, iznad 850 metara nadmorske visine, od jutros su pod snežnim pokrivačem.

Kiša koja je tokom noći padala prešla je u sneg, koji i dalje pada, formirajući pokrivač debljine do deset centimetara.

Nadležni još jednom apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, koriste zimsku opremu i izbegavaju nagla kočenja, kako bi se sprečile nezgode u uslovima klizavog i mokrog kolovoza.

Autor: D.Bošković

