CIKLON SA ATLANTIKA STIŽE U SRBIJU! Nedeljko Todorović otkrio detaljnu prognozu - evo gde se očekuje sneg

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će u Srbiji u narednim danima pasti količina kiše koja odgovara proseku za čitav mart, naglašavajući da je reč o nadoknadi nakon dužeg sušnog perioda, ali bez opasnosti od ekstremnih vremenskih nepogoda.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine širom Srbije. Tokom petka i za vikend očekuje se pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, dok će u brdsko-planinskim predelima padati sneg.

Količina padavina variraće od mesta do mesta, ali se u narednim danima očekuje ukupna suma koja odgovara proseku za čitav mart, rekao je za Kurir Meteorolog Nedeljko Todorović. Kako je naveo, reč je o svojevrsnoj nadoknadi nakon sušnog perioda koji je trajao od kraja februara.

- Biće različito u zavisnosti od dela Srbije. U svakom slučaju u nekoliko narednih dana pašće prosečna količina padavina za mesec mart, to je ustvari nadoknada nedostatka padavina, bio je sušni period od kraja februara do nedavno. U Beogradu su do sada bili samo tragovi kiše - rekao je meteorolog Todorović i dodao da su ovakve vremenske oscilacije uobičajene i da se smenjuju sušni i kišni periodi bez obzira na godišnje doba.

- To je takav ritam, vremenske prilike su promenjive i nekada bude natprosečno toplo i duže vremena imamo sušni period a onda dođe malo kišovitiji period. To je tako iz perioda u period, nebitno je da li je zima ili leto, konstantno je promenljivo, može ići kiša pa sunce i tako u krug, zavisi kako kome padne - kaže.

Iako predstoji nekoliko dana sa kišom, Todorović naglašava da situacija nije alarmantna i da nema uslova za ekstremna upozorenja koja bi ukazivala na opasnost po živote i imovinu.

- Moguće je da se izda žuti ili narandžasti meteoalarm odnosno takva upozorenja zavise od količine padavina, sada ima dosta padavina ali pošto su raspoređene na više dana i na više mesta u Srbiji nisu opasne. To nisu one letnje padavine kada u roku od sat vremena padne ukupna količina koju mi sad očekujemo da će pasti u roku od nekoliko dana - kaže Todorović.

"Ciklon sa Atlantika uslovljava vremenske prilike na Balkanu"



Na vremenske prilike u regionu utiče ciklon sa Atlantika, koji donosi veće količine padavina zapadnom Balkanu, ali u Srbiju stiže oslabljen. Sneg je za sada zabeležen samo u planinskim krajevima, dok se u drugim delovima očekuje kiša uz umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar.

- Zanimljivo je da je ciklon koji je došao sa Atlantika uslovio jače i veće količine padavina na zapadnom Balkanu. On dolazi kod nas znatno oslabljen, sneg je pao jedino u planinskim krajevima. Velikih vetrova će biti u mnogim delovima Hrvatske. Kada se more malo izmakne ciklon će biti i na područiju Crne Gore. U Srbiji će biti umereno i povremeno jak severozapadni vetar - kaže Todorović.

Prema prognozi, danas se obilnije padavine očekuju u istočnoj Srbiji, Šumadiji, Vojvodini i pojedinim delovima Beograda. Već sutra kiša će biti izraženija u zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje, kako se ciklon bude pomerao.

- Primetiće se dodatno hlađenje na onu već postojaću nisku temperaturu. Temperatura će narednih dana u principu biti ispod prosečnih vrednosti, podsećam i da su one maksimalne dnevne vrednosti sada krajem marta i početkom aprila oko 15-16 stepeni.Danas i sutra će biti niže za par stepeni, moguće je da se pojavi i sunce ali će barem 10 dana temperature biti niže nego obično - tvrdi Todorović.

Na planinama iznad 1.000 metara već je zabeležen sneg, a na Kopaoniku je palo oko desetak centimetara. Tokom noći između subote i nedelje očekuje se dodatno zahlađenje u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, ali bez pojave mraza – uz zadržavanje oblačnog i kišovitog vremena.

- Ciklon se vrti i premešta se dalje i zbog toga će sutra više padavina biti u zapadnim i jugozapadnim krajevima naše zemlje. Već danas je palo nešto malo snega na visinama iznad 1000 metara, na Kopaoniku je palo oko desetak. Pomenuo bih da će u noći između subote i nedelje biti hladnije u zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije. Mraza neće biti već će samo biti hladnije, oblačno i kišovito - objasnio je on.

Autor: A.A.