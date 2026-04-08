ALARMANTNI PODACI O MALOLETNIČKIM BRAKOVIMA: Ministarka Macura na Međunarodni dan Roma poslala važnu poruku – Menja se zakon!

Povodom Svetskog dana Roma, ministarka bez portfelja Tatjana Macura upozorila je na neophodnost sistematskog unapređenja položaja romske zajednice, ističući da je osnaživanje žena i devojčica ključni prioritet za modernu Srbiju.

Ministarka je naglasila da su žene unutar romske populacije često žrtve višestruke diskriminacije, te da su obrazovanje i ekonomska nezavisnost jedini pravi put ka dugoročnim promenama.

Šokantna statistika: Svaki drugi brak u zajednici je maloletnički

Kao jedan od najtežih problema sa kojima se društvo suočava, Macura je navela praksu maloletničkih brakova, iznoseći podatke koji pozivaju na hitnu reakciju:

Opšta populacija: Oko 6 odsto sklopljenih brakova čine maloletnički.

Romska populacija: Ovaj procenat iznosi čak neverovatnih 56 odsto!

"Ovi podaci ukazuju na duboko ukorenjen problem. Zbog ranih brakova, mnoge devojčice gube šansu za školovanje, čime se dodatno produbljuje krug siromaštva i socijalne isključenosti", upozorila je ministarka.

Stižu izmene zakona – stroge sankcije za počinioce

Ono što je ohrabrujuće jeste najava konkretnih poteza države. Macura je potvrdila da su u pripremi izmene Porodičnog zakona kojima će se odlučno i strogo sankcionisati praksa sklapanja maloletničkih brakova.

"Osnaživanje žena mora biti prioritet, jer njihovo aktivno učešće u društvu donosi boljitak celoj zajednici", zaključila je ona u svom saopštenju.

Autor: D.S.