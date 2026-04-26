AKTUELNO

Društvo

ČEKA SE MAĐARSKA: Poznato zašto 'Soko' još ne leti do Budimpešte – uočen tehnički problem!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ ||

Srbija je potpuno spremna za uspostavljanje putničkog saobraćaja do Budimpešte, ali tačan datum otvaranja pruge sada zavisi isključivo od mađarske strane, potvrdila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

U čemu je problem?

Iako su srpski vozovi već bili u Mađarskoj i dobili potrebne tipske dozvole, na mađarskoj strani se pojavio problem tehničke prirode. Nacionalni prevoznik MAV trenutno vrši bezbednosne provere ETCS sistema zbog uočene greške koja utiče na bezbednost saobraćaja pri brzinama od 160 kilometara na čas.

Teretni saobraćaj funkcioniše

Podsećamo da je teretni saobraćaj na ovoj relaciji već uspostavljen 24. februara ove godine, ali se on odvija brzinom do 100 kilometara na čas.

Šta je sledeći korak?

Da bi "Soko" počeo redovno da saobraća do Budimpešte, potrebno je:

- Da mađarski bezbednosni sistemi profunkcionišu bez grešaka.

- Da se dobiju svi sertifikati za bezbedno obavljanje saobraćaja.

- Da "Soko" nakon toga dobije pojedinačnu dozvolu za rad.

"Kada svi bezbednosni sistemi profunkcionišu i dobiju sve potrebne sertifikate, tada će 'Soko' ostvariti pojedinačnu dozvolu", objasnila je Sofronijević za Javni servis.

Autor: D.S.

