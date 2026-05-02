ČUDO U PETROVARADINU: Brzom reakcijom vatrogasaca ikona Svete Petke pronađena netaknuta u požaru (FOTO)

Vatrogasci-spasioci u Petrovaradinu još jednom su pokazali da njihov posao ne podrazumeva samo borbu sa vatrenom stihijom, već i očuvanje onoga što ljudima ima posebnu, često i neprocenjivu emotivnu vrednost.

Tokom intervencije u jednoj kući u Petrovaradinu, u kojoj je izbio požar koji je zahvatio unutrašnjost objekta i pričinio veću materijalnu štetu, vatrogasci su, među dimom, žarom i izgorelim stvarima, pronašli i sačuvali ikonu Svete Petke, koja je ostala netaknuta.

Kako je istaknuto u objavi na zvaničnom instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova, za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica njihov zadatak nije samo gašenje požara i zaštita ljudskih života, već i očuvanje onoga što daje smisao svakom domu - vere, uspomena i svega onoga što nije materijalno, ali je ljudima najvažnije.

Ovaj događaj, kako navode iz MUP, predstavlja još jednu potvrdu uloge vatrogasaca-spasilaca kao onih koji stoje između ljudi i trenutaka u kojima se može izgubiti mnogo više od imovine.

- U jednoj kući u Petrovaradinu, među dimom, žarom i urušenim stvarima, vatrogasci-spasioci pronašli su i sačuvali ono što mnogima vredi više od bilo čega materijalnog - ikonu Sveta Petka, netaknutu. Jer njihov posao nije samo da gase požar. Njihov posao je da čuvaju živote, ali i ono što tim životima daje smisao - veru, sećanja i ono neizgovoreno što svaki dom nosi u sebi. Zato ovo nije samo još jedna intervencija. Ovo je podsetnik ko stoji između nas i onoga što možemo da izgubimo - navode iz MUP.

Intervencija u Petrovaradinu završena je bez povređenih, a požar je lokalizovan nakon brze reakcije vatrogasnih ekipa.

Autor: Iva Besarabić