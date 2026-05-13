OVO ZANIMA SVE KOJI PLANIRAJU LETOVANJE U GRČKOJ: Pronađeno rešenje za gužve, a evo kakva je situacija po pitanju CENA ARANŽMANA (VIDEO)

Nakon najave da će Grčka tokom letnje turističke sezone privremeno suspendovati primenu ES sistema na graničnim prelazima, direktor Nacinalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić je objasnio da se to odnosi na situacije kada dođe do gužve, ali da nije još poznato kako će tačno to u praksi izgledti.

- Grčka je omiljena destinacija i tu nema dileme. Mi smo još od januara počeli da se bavimo ovim sistemom.Moram da budem iskren, svih ovih godina čekali smo dugo na granicama, bez obzira na to što ovog sistema ranije nije bilo. Jednostavno, drumski granični prelazi nisu organizovani na najbolji način i ne mogu da prime tako veliki protok ljudi i automobila - naveo je Seničić.

Svaka zemlja može da suspenduje sistem na nekoliko sati. Želeli smo makar usmenu potvrdu iz Grčke. Zvaničan dokument po tom pitanju ne može da postoji. Grčka je članica EU, glasala je za uvođenje tog sistema i zbog toga ne može da pravi ustupke ni Grcima ni bilo kojoj drugoj državi.

Kako je dodao, prošle nedelje su održani završni sastanci u Grčkoj i dobilis smo informaciju da je naša inicijativa otišla je i u grčki parlament.

- Dobili smo veoma čvrsta usmena uverenja da će suspenzija biti izvesna. Takođe smo videli dokument koji je poslat graničnim prelazima, prema kojem će tokom juna, jula i avgusta, odnosno u centralnom delu sezone, pa sve do polovine septembra, sistem biti suspendovan kada se stvore veće gužve na granicama. Tu se pominje desetak do petnaest automobila po koloni, odnosno već kada u svakoj traci bude po pet, šest ili sedam vozila, sistem može biti suspendovan kako bi se ubrzao protok ljudi na graničnim prelazima. Verujem da će to zaista tako i biti - rekao je Seničić.

Naravno, to ne znači da neko neće naići u terminima kada nema velikih gužvi i kada će biti evidentiran kroz sistem. To nije ništa strašno, procedura traje bukvalno jedan minut kada nema zadržavanja, a mi smo je već prošli.

On je naglasio da ES nije jedini problem.

- Mnogo veći problem je loša organizacija i nedovoljan broj ljudi na graničnim prelazima. Pre svega, na Evzoniju nikada nisu bile otvorene sve trake za automobile, što bi u velikoj meri pomoglo. Isto tako, kada govorimo o turističkim autobusima, godinama unazad pričamo o tome. Sada smo prvi put preduzeli konkretne akcije i insistiramo da se otvori više traka za autobuse. Do sada je postojala samo jedna. Imamo obećanja i za to. Verovatno ću krajem ovog ili početkom sledećeg meseca otići dole kako bismo to finalizovali. Tražili smo minimum dve trake za autobuse, kao i dodatnu prioritetnu traku za autobuse turističkih agencija - naveo je Seničić.

Kada je reč o cenama aranžmana, hotela i apartmana, kaže da su sve cene porasle.

- To je neminovno u situaciji globalne inflacije i rasta cena goriva, što utiče i na plate, koje su u Grčkoj takođe značajno porasle. Sve to utiče na cene finalnih usluga. Apartmani nisu mnogo poskupeli i cene su više između pet i sedam odsto u odnosu na prošlu godinu. Poskupeo je i prevoz, bilo da je reč o autobusima ili avionima, dok su hoteli skuplji oko deset odsto u odnosu na prošlu godinu - rekao je Seničić.

Povoljnije bi, kako je dodao, mogle biti samo destinacije koje su trenutno manje interesantne turistima, pre svega Kipar, delimično Turska i Egipat.

- Možda koriguju cene naniže ukoliko ne bude dovoljno interesovanja, kako bi motivisali ljude da više dolaze. Ipak, za to treba još sačekati - rekao je Seničić.

Autor: S.M.