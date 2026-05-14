UŽIVAJTE DOK MOŽETE! Stižu nepogode, grad i OLUJNI VETAR: Evo kada tačno kreće NEVREME i pad temperature

Iskoristite današnji dan i sunce, jer nas već od petka posle podne očekuje drastična promena vremena.

Prema najavama meteorologa, nakon kratkotrajnog prolećnog otopljenja, u Srbiju stiže novi ciklon koji donosi seriju pljuskova, grmljavinu, pa čak i opasnost od lokalnih nepogoda praćenih gradom.

Vikend pred nama doneće pravo razočaranje za sve koji su planirali boravak na otvorenom, s obzirom na to da nas već od nedelje očekuje i osetan pad temperature.

Česta pojava lokalnih pljuskova

- Danas nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U petak i subotu toplo, u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje temperatura u padu - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Ivan Ristić navodi da se od petka popodne sve menja.

- Uživajte u lepom vremenu danas jer se od petka popodne sve menja, dolaze oblaci, pljuskovi, kiše, ponegde i lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Vreme za vikend baš loše, ide i zahlađenje u nedelju i pad temperature - napisao je Ristić na svom Fejsbuku.

Nestabilno do 26. maja

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, navodi da se danas očekuje razvijanje Đenovskog ciklona koji će u noći ka petku sa jugozapada slati nove kišne oblake donoseću grmljavinske pljuskove.

- Od petka pa sve do utorka taj ciklon bi najverovatije uticao na vreme kod nas donoseći vrlo nestabilno vreme uz česte grmljavinske pljuskove, kišu, a ponegde će biti uslova i za vremenske nepogode. Do vikenda malo toplije, a zatim ponovo relativno sveže. Kada uticaj tog ciklona oko 19. maja prestane nad većim delom regiona se očekuju akumulacije od oko 30mm taloga uz lokalna odstupaja - naveo je Čubrilo na svom Fejsbuk nalogu i dodao:

- Najmanje kiše nad fenskim delom severne Crne Gore, dela Hercegovine kao i nad jugozapadom i jugom Srbije dok bi najviše kiše, lokalno i do 280mm moglo pasti u zaleđu Jadrana i na južno okrenutim stranama Dinarskih planina. Sve do posle 26. maja verovatno nema uslova za konkretnije otopljenje i stabilizaciju vremena.

Autor: Iva Besarabić