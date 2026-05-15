Ciklon donosi JESEN usred maja: OVE delove Srbije očekuju veoma obilne padavine

Pred nama je mirna, u mnogim predelima i vedra noć.

U subotu se očekuje promenljivo oblačno, veoma sparno i nestabilno vreme, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Posle podne i uveče biće uslova za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove. Oluje će biti lokalnog karaktera, a na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu može pasti i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Inače, sve do sutra očekuje se jugozapadno visinsko strujanje, uz dotok tople vazdušne mase, ali će ponovo stizati i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša, odnosno kiša sa česticama peska iz Sahare.

U nedelju se očekuje pravi jesenji dan. Preko našeg područja očekuje se premeštanje ciklona, uz veću količinu padavina i dotok vrlo hladne vazdušne mase.

U nedelju će biti oblačno i veoma hladno sa kišom, uz obilnije pljuskove u centralnim, istočnim i severoistočnim delovima Srbije, u Vojvodini i u Pomoravlju. U ovim predelima očekuje se da u jednom danu padne i do 50 litara kiše po kvadratnom metru, što su skoro mesečne količine padavina u jednom danu.

Duvaće vrlo jak zapadni i severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 11 do 17 stepeni, u Beogradu veći deo dana oko 12 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu maja od 21 do 24, one će do subote biti u granicama prosečnih vrednosti, a u nedelju na pojedinim lokacijama za više od 10 stepeni ispod napomenutog proseka.

Početkom sledeće sedmice i dalje ponegde kiša i grmljavina. Biće nešto toplije, ali i dalje sveže za ovo doba godine.

Prema kraju sedmice očekuje se postepeni porast temperatura, a povratak pravog proleća i vremena nalik letnjem očekuje se nakon 25. maja.

Kako nas i narednih dana očekuju olujne nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: Marija Radić