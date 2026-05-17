SRBIJU ČEKA VREMENSKI OBRT! RHMZ otkrio kada stiže sunce i do 26 stepeni

Nakon naglog zahlađenja i kiše koje su tokom vikenda zahvatile veliki deo Srbije, vremenske prilike polako počinju da se stabilizuju, ali će danas u mnogim krajevima i dalje biti hladno, vetrovito i oblačno.

Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom narednih sati očekuje se oblačno i sveže vreme, uz jak severozapadni vetar koji će pojačavati osećaj hladnoće.

U severnim i zapadnim delovima Srbije biće uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima povremeno padati kiša.

Meteorolozi navode da će tokom večeri padavine postepeno prestati u svim delovima zemlje, dok se tokom noći očekuje delimično razvedravanje.

Posle veoma promenljivog vikenda, građane već početkom sledeće sedmice očekuje nešto prijatnije vreme i blagi porast temperature.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana

RHMZ najavljuje da će ponedeljak doneti uglavnom mirnije i toplije vreme.

Jutro će u većem delu Srbije biti pretežno vedro, dok se nešto više oblaka očekuje na istoku i jugu zemlje. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i osetno prijatnijim temperaturama.

Duvaće slab do umeren vetar, ali se u pojedinim delovima Vojvodine i istočne Srbije povremeno očekuju i jači udari severozapadnog vetra. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti između 19 i 22 stepena.

U utorak se nastavlja stabilnije vreme uz smenu oblaka i sunca. Veći deo zemlje biće suv, dok su kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi mogući samo na jugu Srbije.

Od srede se ponovo očekuje promenljivije vreme sa prolaznom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u petak i subotu, kada bi nestabilnosti mogle zahvatiti istočne, centralne i južne krajeve Srbije.

