Milica Đurđević Stamenkovski: Kultura pamćenja je najbolji štit jednog društva

„Kultura pamćenja je najbolji štit jednog društva. Kultura sećanja čuva imunitet jednog naroda i jedne nacije. Kada znamo ko smo i odakle smo, nećemo pogrešiti pred dilemama sa kojima se kao narod i država suočavamo“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na obeležavanju slave Svetih surduličkih mučenika u Surdulici.

Ministarka je istakla da je obaveza sadašnjih generacija da čuvaju sećanje na nevino postradale žrtve bugarskih okupacionih zločina tokom Prvog svetskog rata i da ne dozvole da njihova žrtva bude prepuštena zaboravu.

Ona je naglasila da su Sveti surdulički mučenici stradali zbog svog naroda, svojih porodica, svoje vere, imena i prezimena, ali da danas predstavljaju duhovne zaštitnike Surdulice i čitavog ovog kraja.

„Stojimo na ovom svetom mestu jer nema ljubavi veće nego kada život položiš za bližnje svoje. Upravo su surdulički mučenici stradali zbog svojih najmilijih, svog naroda i svoje otadžbine“, poručila je ministarka.

Podsetila je da je Surdulica, uz albansku golgotu, bila jedno od najstrašnijih mesta stradanja srpskog naroda tokom Velikog rata, zbog čega je ostala upamćena kao „srpska klanica“.

Govoreći o značaju negovanja kulture sećanja, ministarka je istakla da je neophodno čuvati spomenike, spomen-kosturnice, hramove i memorijalne centre, kao i da stradanje surduličkih mučenika mora da ima zasluženo mesto u obrazovnom sistemu i kolektivnom pamćenju naroda.

Ona je izrazila uverenje da će Surdulica već naredne godine dobiti nove memorijalne sadržaje koji će dostojno svedočiti o stradanju srpskog naroda na ovom prostoru i služiti kao opomena budućim generacijama.

„Sve ovo činimo ne zarad osvete, već zarad pamćenja. Dužni smo da poštujemo svoje pretke, jer poštujući njih čuvamo i svoja ognjišta, porodice, državu, Crkvu i otadžbinu“, naglasila je ministarka.

Ministarka Đurđević Stamenkovski poručila je da su država i Srpska pravoslavna crkva danas sabrane oko istog cilja – očuvanja istorijskog pamćenja i negovanja zaveta koji su surdulički mučenici ostavili srpskom narodu.

„Neka je slava Surduličkim mučenicima i neka nam Gospod oprosti greh zaborava. Konačno smo sazreli kao društvo da pamtimo, čuvamo i negujemo zavet koji su nam ostavili“, poručila je ministarka.

Autor: S.M.