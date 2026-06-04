Mićin posetio Centar za nestalu i zlostavljanu decu: Novi Sad ostaje posvećen razvoju sistema socijalne zaštite

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin posetio je danas Centar za nestalu i zlostavljanu decu u Novom Sadu, gde je sa predsednikom Centra Igorom Jurićem razgovarao o programima podrške deci i porodicama, kao i o značaju preventivnog rada u oblasti socijalne zaštite i naglasio da Novi Sad ostaje posvećen razvoju sistema socijalne zaštite i podršci programima koji doprinose bezbednom i zdravom odrastanju dece.

Tokom obilaska prostorija Centra, gradonačelnik je imao priliku da se upozna sa radom stručnog tima koji čine socijalni radnici, psiholozi, pedagozi i defektolozi, kao i sa programom "Uključi se", jedinstvenim dnevnim boravkom za decu sa problemima u ponašanju, koji je nakon trogodišnjeg rada dobio licencu i postao zvanična usluga socijalne zaštite, navodi se u saopštenju.

"U Novom Sadu se realizuje program koji je prepoznat kao primer dobre prakse na nivou čitave zemlje, a to je licencirana usluga Dnevnog boravka za decu sa problemima u ponašanju. Briga o deci i mladima mora biti jedan od najvažnijih zadataka svakog društva, jer samo ulaganjem u njihovu budućnost gradimo sigurniji i bolji svet za sve nas", rekao je Mićin.

Dodao je da Novi Sad ovaj Centar prepoznaje kao relevantnog i kompetentnog partnera, imajući u vidu dugogodišnje iskustvo, licencu za pružanje usluge i kapacitete za obezbeđivanje kontinuiteta i kvaliteta podrške korisnicima.

"Ovde sam se na licu mesta uverio od kolikog su značaja naši stručnjaci, ljudi koji svojim predanim radom svakodnevno pomažu deci da prevaziđu izazove sa kojima se suočavaju i da pronađu pravi put. Grad Novi Sad će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju sistem prevencije, socijalne zaštite i zaštite dece, jer je naša obaveza da svakom detetu pružimo priliku da odrasta u bezbednom i podsticajnom okruženju", poručio je gradonačelnik.

Igor Jurić je istakao da Centar od aprila ove godine zvanično poseduje licencu.

"Centar za nestalu i zlostavljanu decu iz Novog Sada od aprila ove godine zvanično poseduje licencu za pružanje usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju. To je velika vest ne samo za našu organizaciju, već i za Novi Sad. Naš grad je tek drugi u Srbiji, a prvi u Vojvodini koji ima mogućnost da realizuje ovakvu uslugu. Svi smo svesni da su vršnjačko nasilje i problemi u ponašanju među decom ozbiljan izazov", dodao je on.

Prema rečima Jurića, škole, roditelji i institucije svakodnevno se suočavaju sa situacijama za koje često ne postoje dovoljni kapaciteti ili adekvatna podrška.

"Zato smo godinama radili na tome da ponudimo konkretno rešenje", rekao je Jurić.

Autor: Pink.rs