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'KORAK BLIŽE' - Inkluzivna poseta Beogradu u susret EXPO 2027 okupila brojne učesnike: Kultura, duhovnost i zajedništvo važni u izgradnji inkluzivnog društva (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Obilazak Hrama Svetog Save i koncert Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva poslali snažnu poruku zajedništva, inkluzije i društvene povezanosti.

U okviru programa „Korak bliže – inkluzivna poseta Beogradu u susret EXPO 2027“, na Beogradskom sajmu održana je manifestacija posvećena promociji inkluzije, ravnopravnosti i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu.

Program je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, na čijem čelu je pomoćnica ministra Biljana Barošević.

Foto: Pink.rs

Manifestacija je započela organizovanom posetom Hramu Svetog Save, gde su učesnici imali priliku da, uz stručno vođenje, obiđu jedan od najznačajnijih pravoslavnih hramova i upoznaju se sa njegovim duhovnim i kulturnim značajem. Poseban deo posete bio je posvećen razgledanju hramskih relikvija i upoznavanju sa bogatim nasleđem srpske pravoslavne tradicije.

Foto: Pink.rs

Nakon obilaska, učesnici su se okupili u Hali 5 Beogradskog sajma, gde je organizovano druženje uz svečani muzički program.

Poseban pečat manifestaciji dalo je Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, jedan od najstarijih horova u Srbiji, osnovan davne 1838. godine. Pod umetničkim vođstvom i dirigentskom palicom magistra Vere Carine, hor se predstavio izvođenjem kompozicija duhovne i svetovne muzike, ostavivši snažan utisak na prisutne.

Magistar Vera Carina, koja je master studije solo pevanja, klavira i kamerne muzike završila na Državnom konzervatorijumu „P. I. Čajkovski“ u Kijevu, već više od dve decenije uspešno vodi ovaj ugledni ansambl, negujući tradiciju horskog pevanja i muzičku kulturu.

Foto: Pink.rs

Manifestacija „Korak bliže – inkluzivna poseta Beogradu u susret EXPO 2027“ još jednom je pokazala koliko su kultura, duhovnost i zajedništvo važni u izgradnji inkluzivnog društva, u kojem svako ima priliku da bude ravnopravan učesnik zajednice.

Organizatori su poručili da će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom sličnih programa, sa ciljem da se kroz kulturne, obrazovne i društvene aktivnosti dodatno osnažuju vrednosti inkluzije i solidarnosti.

Autor: Jovana Nerić

#EXPO 2027

#Manifestacija

#inkluzivna srbija

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