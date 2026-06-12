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PREDAH OD KIŠE: Pred nama prijatan dan sa dužim sunčanim intervalima - Evo gde su IPAK mogući pljuskovi

Izvor: Pink,rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Strahinja Aćimović, Pink.rs ||

U petak prijatno i pretežno suvo vreme sa dužim sunčanim periodima i razvojem dnevne oblačnosti. Ujutru i prepodne samo u centralnim predelilma i na jugu Srbije sa pojavom povremene kiše ili pljuskova koji prestaju tokom prepodneva. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperature od 11°C do 15°C, a maksimalna temperatura od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 18°C.

Beograd: U petak suvo i pretežno sunčano sa razvojem oblaka tokom dana i prijatno toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče suvo. Temperatura 17°C u 22h.

Autor: D.Bošković

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