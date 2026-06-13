U Srbiju se vraća 13 zdravstvenih radnika, Lončar: Stavite znanje u službu našeg zdravstva!

Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva, koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, nastavlja se uspešno, a nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, SAD, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji.

Ministar zdravlja drZlatibor Lončar, sastao se danas sa lekarima povratnicima u novom Kliničkom centru Srbije i rekao je da je njihov povratak od izuzetnog značaja za dalji razvoj našeg zdravstvenog sistema.

"Izuzetno je važno da svoja znanja, iskustva i veštine koje ste sticali u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima sveta stavite u službu našeg zdravstva. To je pre svega u interesu naših pacijenata, ali i dodatni podsticaj da nastavimo sa unapređenjem uslova rada i kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji", poručio je Lončar.



Nakon sastanka sa resornim ministrom, lekari su obišli Novi klinički centar sa državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja Mirsadom Đerlekom.

Stručnjaci koji su se vratili su specijalisti ortopedije, kardiohirurgije, neurologije i laboratorijske medicine, a među njima su i drugi zdravstveni radnici koji će svoje znanje i iskustvo stečeno u renomiranim svetskim zdravstvenim centrima staviti na raspolaganje pacijentima u Srbiji.

U najnovijoj grupi zdravstvenih radnika koji se vraćaju u Srbiju su dr Julija Marjanović, specijalizant anestezije, koja se iz Nemačke vraća u Klinički centar Kragujevac, zajedno sa suprugom dr Milošem Jakovljevićem, specijalistom neurologije.

Ovaj bračni par medijima je nakon sastanka sa Lončarom rekao da su rođeni u Kragujevcu, kao i da su tu studirali, ali su 10 godina živeli i radili u Lajpcigu, nakon čega su se odlučili za povratak u Srbiju.



"Oboje smo lekari, ja sam neurolog, ona je anesteziolog. Radujemo se povratku i radu u Kragujevcu. Prirodno je da se vratimo tamo odakle smo i krenuli. Prvi utisak svakako o ovom kliničkom centru je sjajan, to se vidi", rekao je Miloš Jakovljević.

Govoreći o proceduri za povratak, supruga Jakovljevića, Julija Marjanović je rekla da nije prošlo ni dve nedelje od prijave kada su dobili potvrde o zaposlenju.

"Sve je išlo jako brzo, bez ikakve problematične papirologije. Hvala vam puno na ovom olakšanom putu povratka. Trebalo bi da krenem u septembru sa radom, a možda od januara tek zbog ugovora koji imam u Nemačkoj.

Ja sam na završnoj godini specijalizacije iz anestezije, tako da bih volela da ovde završim specijalizaciju i da polažem ovaj specijalistički ispit ovde. Imamo oboje već 10 godina iskustva rada u Nemačkoj, tako da nadam se da ćemo se snaći ovde kod nas i poboljšati naše zdravstvo", rekla je Marjanović.



Doktor Miodrag Milenković, specijalista ortopedije, nakon više godina uspešnog rada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dolazi u Zdravstveni centar Aranđelovac, gde će svoje iskustvo i znanje staviti u službu razvoja ortopedije.

S tim u vezi, Milenković je rekao da je odlučio da se na završetku svoje karijere vrati u domovinu i da svoje internacionalno iskustvo prenese na mlađe kolege i da im pomogne.

"Imam međunarodno iskustvo, radio sam u Zimbabveu, Južnoj Africi, a poslednjih 22 godine u Abu Dabiju. Radiću u Zdravstvenom centru u Aranđelovcu i ja ću pokušati da ortopediju u tom centru podignem na malo viši nivo", rekao je Milenković medijima nakon sastanka sa resornim ministrom.

Govoreći o proceduri za povratak u srpski zdravstveni centar, Milenković je rekao da je sve išlo relativno brzo.



"Ja sam za svega četiri do pet dana završio te preliminarne pregovore. Otišao sam da vidim taj zdravstveni centar, upoznao tamo osoblje, rukovodstvo, obišao operacione sale. U te operacione sale država je uložila dosta, uložila je dosta u taj centar da ga renovira kompletno.

Te operacione sale su 'state of the art', njih se ne bi postidela nijedna bolnica bilo gde u Evropi ili u svetu, a ja sam puno bolnica obišao. Tako da nema nikakvog razloga da se tamo ne radi vrhunska medicina. Ali je potrebna dobra organizacija i dobar tim", rekao je Milenković.

Nakon višegodišnjeg boravka u Los Anđelesu, logoped Danijela Novičić vraća se u zemlju i radiće u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović" i naglašava da Srbija ne zaostaje za logopedskom praksom u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ja sam radila u Los Anđelesu kao logopeg, ali sam posle osam godina odlučila da se vratim. Prvenstveno razlog je što je moj sin ovde upisao farmaciju tako da smo rešili da se vratimo pošto je on želeo ovde da studira", rekla je Novičić nakon sastanka sa Lončarom.



Dodala je da će raditi prvo u Zavodu za govornu patologiju, nakon čega će preći u Centar na Bežanijskoj kosi.

"Moje iskustvo odavde koje sam ponela u Ameriku, budući da sam ovde radila kao logoped 15 godina, pokazuje da mi mnogo ne zaostajemo za načinom na koji se logopedska praksa sprovodi u Americi. Kada sam otišla u Ameriku, ja sam očekivala mnogo više, međutim uverila sam se da smo i mi jako dobri", rekla je Novičić.

Medicinska sestra Dragana Krstić, koja se iz Nemačke vraća u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica, rekla je da je pogrešila što je poslovno otišla iz Srbije, jer rad u inostranstvu joj je pokazao da je naš zdravstveni sistem veoma dobar.

"U inostranstvu sam radila u jednom staračkom domu u blizini Ludvigshafena. Sada trenutno radim u jednoj ginekološkoj ambulanti u Manhajmu, a ovde ću raditi u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici. Kada sam ušla u tu priču, mislila sam da je to sve divno i krasno, međutim nije to baš tako kako ljudi pričaju", rekla je Krstić nakon sastanka sa Lončarom.



Ocenila je da nakon šest godina provedenih u inostranstvu misli da je ipak najlepše u Srbiji.

"Ja sam pogrešila što sam otišla. Ne kažem da tamo nije lepo, ali ovde je lepše. Ljudi su kulturniji, ljubazniji. Naš zdravstveni sistem, mislim da je bolji nego u Nemačkoj. To je moje lično iskustvo i moje lično mišljenje", rekla je Krstić.

Takođe, među ovim lekarima povratnicima su i dr Igor Spasić, specijalista laboratorijske medicine koji iz Nemačke dolazi u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, doktor Marko Šamanović, specijalista kardiohirurgije, koji će nakon boravka i rada u Saudijskoj Arabiji, svoj profesionalni put nastaviti u KBC Zemun, a dr Nikola Kolundžić nakon Velike Britanije, svoj rad u oblasti matičnih ćelija, translacione biologije, laboratorijskog uspostavljanja sistema i prekliničkog razvoja nastaviće u Institutu "Niška Banja".

U Srbiju se vraćaju i medicinske sestre Aleksandra Damnjanović iz Saudijske Arabije u Zdravstveni centar Valjevo, Hristina Najdevska iz Nemačke u Dom zdravlja Kragujevac, Sonja Đorđević iz Nemačke u Dom zdravlja Bujanovac, Slavica Uzelac iz Austrije u Dom zdravlja Požarevac, kao i medicinski tehničar Igor Stepančević, koji iz Austrije dolazi u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Od početka sprovođenja ove inicijative, preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju se vratilo blizu 350 lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugih zdravstvenih radnika.

U Ministarstvu zdravlja ističu da sve veći broj povratnika predstavlja potvrdu da Srbija danas nudi uslove za profesionalni razvoj i rad uporediv sa najrazvijenijim evropskim zdravstvenim sistemima, zahvaljujući značajnim ulaganjima države u zdravstvenu infrastrukturu, opremu i kadrove.

Autor: D.Bošković