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Generalni sekretar Interpola na prikazu vežbe Uprave kriminalističke policije

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pomoćnik direktora policije pukovnik policije Željko Brkić i generalni sekretar Interpola Valdesi Urkiza prisustvovali su danas prikazu vežbe Uprave kriminalističke policije u Nastavnom centru „Makiš“, gde ih je dočekao načelnik UKP potpukovnik policije Marko Kričak.

Foto: MUP Srbije

Tom prilikom, visokoj delegaciji Interpola predstavljeni su operativni kapaciteti, nivo obučenosti pripadnika Uprave kriminalističke policije, kao i tehnička opremljenost.

Foto: MUP Srbije

Kroz ove aktivnosti uspešno je demonstriran vrhunski nivo taktičke spremnosti, brze reakcije i profesionalizma srpske policije u rešavanju najsloženijih bezbednosnih zadataka i borbi protiv svih vidova kriminala.

Foto: MUP Srbije

Pored praktičnih vežbi, generalni sekretar Urkiza obišao je i taktičko-tehnički zbor, gde mu je predočen visok nivo opremljenosti MUP-a.

Foto: MUP Srbije

Prikazom savremenog naoružanja, specijalnih vozila i najnovijih tehničkih sistema koje srpska policija koristi u svakodnevnom radu potvrđeno je da su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Direkcija policije prepoznati kao vrhunski opremljen, maksimalno spreman i izuzetno pouzdan partner Interpola u suzbijanju međunarodnog organizovanog kriminala i očuvanju stabilnosti.

Foto: MUP Srbije

Autor: S.M.

#Interpol

#Kriminalistička policija

#Marko Kričak

#Željko Brkić

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