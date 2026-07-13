KOKANOVIĆ U SOLUNU: Jačanje veza sa srpskom zajednicom i pokretanje novih inicijativa

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović, otputovao je u Solun, gde ga očekuje intenzivan rad na jačanju veza sa srpskim narodom u Grčkoj i pokretanju novih strateških projekata.

Kokanović je istakao da je ova poseta deo kontinuiranih aktivnosti koje Uprava sprovodi u cilju podrške srpskoj dijaspori.

Saradnja sa udruženjima: Tokom posete, Kokanović će održati razgovore sa predstavnicima udruženja „Beli krin“ i „Teofilos“, koji aktivno rade na očuvanju srpskog jezika i tradicije.

Projekat „Srpska kuća“: Jedna od ključnih tema biće realizacija projekta „Srpska kuća“ u Solunu, čije je osnivanje, kako je Kokanović naveo, strateški važan projekat koji je već podržan.

Sastanak sa generalnim konzulom: Poseban fokus posete biće razgovor sa generalnim konzulom Republike Srbije u Solunu, Jelenom Srdanović Bradović, sa kojom se već dugo ostvaruje izuzetna saradnja u cilju poboljšanja statusa srpskog naroda u ovom delu Grčke.

„Radujem se daljim razgovorima i susretima sa predstavnicima srpske zajednice iz Soluna, kao i sa našim dragim prijateljima iz udruženja 'Beli krin' i 'Teofilos', te Generalnog konzulata“, poručio je Kokanović pred početak posete.

Autor: D.S.