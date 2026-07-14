Ministar Dačić: Problem sa EES sistemom izazvali propisi Evropske unije, a ne Srbija - tražimo rešenje za građane

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas povodom problema građana koji žive u pograničnim područjima sa Evropskom unijom, nastalih usled primene „Entry/Exit- EES“ sistema Evropske unije, da Srbija ova pitanja rešava na svim nivoima, bilateralno, kao i da je juče razgovarao sa hrvatskim ministrom unutrašnjih poslova Davorom Božinovićem o rešenju pitanja meštana sela Neštin i Vizić na granici sa Republikom Hrvatskom.

Ministar je poručio i da se u javnosti ne iznose neozbiljne i neodgovorne izjave o tome da je Srbija ta koja izaziva ove probleme, ocenivši ih kao apsolutno netačne.

"Uvođenje sistema kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije, koji je počeo da se primenjuje pre više meseci doneo je određene probleme ne samo našim građanima već i građanima čitavog regiona. Jedan od tih problema jesu i profesionalci koji se bave poslom koji podrazumeva duži boravak u Evropskoj uniji od onog koji je predviđen od 180 dana. To su na primer vozači kamiona i ta profesija već ima mnogo problema i tu su oni ujedinjeni u celom regionu.

Međutim, postoji i druga vrsta problema, a to su ljudi koji žive pored granice sa Evropskom unijom i koji svakodnevno ili prolaze kroz zemlje Evropske unije ili odlaze na rad. Praktično, njima nije moguće da normalno žive i rade uz jednu takvu ograničavajuću okolnost, a to je da mogu da budu samo 180 dana.

Autor: Iva Besarabić