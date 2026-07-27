Svetinja stigla u Inđiju, vernici u redovima da joj se poklone: Narod veruje u njenu čudotvornu moć (VIDEO)

Veliki broj vernika iz Inđije i okolnih mesta došao je da joj se pokloni , uputi molitve i zatraži blagoslov.

Ikona Svete Ksenije Petrogradske svečano je doneta u Hram Svetog Georgija u Inđiji, gde ostaje trajno na poklonjenje vernicima.

Ovaj značajan duhovni događaj okupio je veliki broj vernika iz Inđije i okolnih mesta, koji su došli da se poklone ikoni, upute molitve i zatraže blagoslov.

Sveta Ksenija Petrogradska u narodu je poznata kao velika čudotvorka i zaštitnica porodice, bolesnih, siromašnih i svih koji traže utehu i pomoć u teškim životnim trenucima. Vernici duboko veruju da njene molitve pred Gospodom donose duhovnu snagu, mir i nadu.

Dolazak i ostanak ove ikone predstavlja poseban blagoslov za Hram Svetog Georgija i sve pravoslavne vernike u Inđiji, koji su masovnim prisustvom pokazali duboku veru i poštovanje prema ovoj svetiteljki.

Sveta Ksenija Petrogradska jedna je od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavnom svetu, a posebno u ruskoj narodnoj pobožnosti. Njen značaj ogleda se u nekoliko ključnih razloga:

Ksenija je živela u 18. veku i sa samo 26 godina ostala je udovica kada joj je iznenada preminuo suprug, carski oficir Andrej Feodorovič. Budući da je umro bez hrišćanskog pokajanja i pričešća, Ksenija je odlučila da celokupan svoj život posveti molitvi za njegovu dušu. Razdelila je svoju imovinu siromašnima, obukla muževljevu uniformu i prihvatila jedan od najtežih hrišćanskih podviga — jurodstvo (ludost Hrista radi).

Narednih 45 godina provela je na ulicama Sankt Peterburga bez doma, odgovarajući samo na ime svog pokojnog muža („Andrej Feodorovič“). Pretrpela je strašne hladnoće i ruganja, a noći je provodila u polju van grada u neprekidnoj molitvi. Njen život postao je simbol potpune praznine od ovosvetovnih sujeta i potpunog predanja Bogu.

Zbog svoje velike poniznosti i trpljenja, Bog joj je podario dar sagledavanja ljudskih srca i predviđanja budućnosti:

Pomoć u nevolji: Koga bi ona posetila u kući ili čiju bi radnju obišla, tu bi ubrzo stigao blagoslov, mir ili poslovni uspeh.

Čuda za života: Predvidela je mnoge važne događaje, uključujući i iznenadne smrti i rođenja u porodicama kojima je pomagala.

Gradnja crkve: Noću je tajno nosila cigle na gradilište crkve na Smolenskom groblju kako bi pomogla radnicima.

U narodu se Sveta Ksenija smatra brzom pomoćnicom i moćnom zastupnicom pred Bogom. Vernici joj se najčešće mole za:

Pronalaženje poštenog zaposlenja i rešavanje stambenog pitanja,

Ulazak u brak i očuvanje mirne porodice,

Izlečenje od teških bolesti,

Pomoć majkama i deci.

Njen grob na Smolenskom groblju u Sankt Peterburgu i kapela podignuta njoj u čast jedno su od najposećenijih hodočasničkih mesta u Rusiji. Kanaonizovana je 1988. godine, a njen spomen obeležava se 6. februara (odnosno 24. januara po julijanskom kalendaru.

Autor: S.M.