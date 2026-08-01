Prvi čovek SAJ-a Igor Žmirić pokazao šta znači biti specijalac: Otvoren konkurs za selekcionu obuku (VIDEO)

Konkurs za Selekcionu obuku za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) produžen je do 11. avgusta 2026. godine, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.



MUP je tim povodom objavio poruku kojom poziva zainteresovane kandidate da se prijave i naprave prvi korak ka ulasku u jednu od najzahtevnijih jedinica policije.



"Najteži korak je prvi. Zato ga većina nikada ne napravi", navodi MUP.

Posebnu pažnju privukao je snimak na kojem komandant SAJ-a, pukovnik policije Igor Žmirić, izvodi padobranski skok. Kako je navedeno, taj čin nije samo pokazivanje lične hrabrosti, već poruka da u jedinici primer uvek dolazi od prvog čoveka.

"Kada komandant Specijalne antiterorističke jedinice, pukovnik policije Igor Žmirić, skoči padobranom, to nije demonstracija hrabrosti. To je poruka da u SAJ-u primer uvek dolazi od onog u kojeg svi gledaju, od prvog čoveka", navodi MUP.

Iz Ministarstva podsećaju da kandidati sve informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici MUP-a.



"Najteži korak je prvi. Zato ga većina nikada ne napravi", navodi MUP.

Posebnu pažnju privukao je snimak na kojem komandant SAJ-a, pukovnik policije Igor Žmirić, izvodi padobranski skok. Kako je navedeno, taj čin nije samo pokazivanje lične hrabrosti, već poruka da u jedinici primer uvek dolazi od prvog čoveka.

"Kada komandant Specijalne antiterorističke jedinice, pukovnik policije Igor Žmirić, skoči padobranom, to nije demonstracija hrabrosti. To je poruka da u SAJ-u primer uvek dolazi od onog u kojeg svi gledaju, od prvog čoveka", navodi MUP.

Iz Ministarstva podsećaju da kandidati sve informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici MUP-a.

Autor: D.B.