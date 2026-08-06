TROPSKO JUTRO U BEOGRADU: U šest sati izmereno već 28 stepeni, a samo je jedan deo Srbije i dalje prijatno hladan

U Srbiji je u 6 časova najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 28 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 09 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Zrenjaninu je izmereno 23 stepena, Novom Sadu i Crnom Vrhu po 22, dok je u Kikindi i na Zlatiboru izmeren 21 stepen.

Svežije je još i u Kuršumliji i Leskovcu gde je izmereno 15 stepeni, kao i u Zaječaru i Požegi gde je izmereno 14, odnosno 13 stepeni.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP Kosovo i Metohija na snayi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni.

Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

U petak i za vikend će intenzitet vrućina oslabiti pa se u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, a zatim se početkom sledeće sedmice ponovo očekuje postepeni porast temperatura.

Autor: S.M.