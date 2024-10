Ona je sa mnom iz interesa! Sale u društvu devojke i simpatije, otkrio šta misli o vezi sa Andreom (VIDEO)

Ko je ljubomorniji?

Sale Luks i Andrea Anđelković večeras su vodili razgovor u trač pub-u u društvu Nataše Mićić. Otkrili su ko je ljubomorniji u njihovom odnosu, a i Sale je rekao šta misli o njihovoj vezi.

- Vidiš kako si se zaljubila -rekao je Sale.

- Rekao si da se nisam zaljubila -podsetila ga je Andrea.

- To što je ona iskompleksirana i što je teško da prizna, to je druga stvar. Njeno ponašanje, taj sjaja u očima, osmeh, to sve govori -opisivao je Sale.

- A ovamo ljubomoriše -dodala je Nataša.

- Ja sam od početka bila srećna i raspoložena -rekla je Andrea.

- Ali ljubomorišeš previše ga napadaš. Jesi zaljubila si se, nisi ti pre Ogiju toliko ljubomorisala -rekla ne Nataša aludirajući na Andrein odnos sa Ognjenom Ravićem.

- Nisam ja Ognjenu baš ništa ljubomorisala -rekla je Andrea.

- Ali njemu mnogo ljubomorišeš. Jesi zaljubljena, to se vidi -ponovila je Nataša.

- Nemoj da je diraš da je zaljubljena, ona je sa mnom iz interesa -rekao je Sale.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović