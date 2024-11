Pojedini veruju da Ognjen ima sklonosti ka muškarcima, Jakšićeva ušla u crveno zbog toga: Začepi usta svima (VIDEO)

Drveni advokat.

Aleksandru Jakšić strašno iritira što bez ikakvog povoda i dokaza ukućani optužuju Ognjena Ravića da mu se dopadaju muškarci, on se nije preterano uzrujao.

- Jesi se mnogo iznervirao. Izvini, ali sam mislila da želiš da završiš tu priču - rekla je Aleksandra.

- Nemam šta da završim, pogotovo ne takve teme. Ne treba mi nikakva tema da se poteže, ja ustao i pitao i svi ćute - rekao je Ognjen.

- Pazi kako se iznervirao, sad mi žao. Moraš da začepiš svima usta. Podigneš Reu i pitaš je šta ti to pričaš za mene, podigneš Kiki... - rekla je Aleksandra.

- Nema veze, ne interesuje me nikakva priča, razumeš - rekao je Ognjen.

- Priča se da ti se dopadao mali Džoni, i da kukaš da izađeš sad sa njim, to prosipaju priču po imanju i jedu g*vna. Ne možeš da pustiš ljude da pričaju šta hoće - rekla je Aleksandra.

- Što većina to meni ne kaže. Ustao sam i rekao da kaže onaj ko je to pričao, niko nije ustao. Ja da sam gej, to bi se videlo - rekao je Ognjen.

