Šokantna ispovest Kristijana Golubovića! Zaveo popularnu pevačicu, 14 godina stariju od NJEGOVE MAJKE, a kada je upoznao sa roditeljima... (VIDEO)

Farmerima pala vilica!

Danas tokom ručka na imanju Farme 8, Kristijan Golubović odlučio je da sa farmerima podeli zanimljivu anegdotu iz njegove mladosti. Naime, on je popularnu pevačicu doveo u svoj stan, smatrajući da su roditelji daleko od kuće. Ipak, majka se našla u stanu, pa je bila iznenađena posetom.

- Ja doveo jednu od najboljih ex Yu pevačica, ne smem da kažem koju. Mnogo za*ebana žena, mnogo lepa žena. Ona je sad starica, ali perfektna je po glasu i stasu, o njoj se pisalo baš mnogo. Ja kad sam bio klinac, glumeo sam da sam popio da bih doveo kući stariju ženu. Ona je od moje keve bila starija 14 godina. I ja dođem kući, Nova godina, brate kišobranom ubije i mene i nju. Jao kako me je izudarala, a ona je inače iz Hrvatske. Ozbiljna likuša, očarala me. Ja sam bio u gasu, a ona pomislila ''piletina'' -prepričao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović