PREMINULA LEGENDA REAL MADRIDA - IZGUBIO BITKU sa koronavirusom!

Lorenco Sanc, bivši predsednik Real Madrida, preminio je nakon teške borbe sa koronavirusom.

Njegov sin Lorenco Sanc Junior je ranije danas na Tviteru napisao da mu lekari ne daju gotovo nikakve šanse da preživi.

- Sve je isto. Bori se kao šampion, ali sa sve manje i manje snage, nakon što su mu dali nula šanse da preživi. Neka ohrabrenje koje svi dajemo učini čudo - napisao je Sanc Junior.

Real Madrid He is fighting against the CoronavirusThe condition of former Real Madrid president Lorenzo Sanz in hospital hasn't changed.The https://t.co/2yvlLL0yFp pic.twitter.com/5LJcYLmPG8