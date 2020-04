View this post on Instagram

Bila je tolika čast poznavati te, da riječima ne znam da opišem. Moj Andrija treba dovijeka da bude srećan što mu je takav čovjek, takav majstor, takva veličina, dala savjete koje nikada ne smije zaboraviti. Bio si veliki čovjek i neprikosnoveni učitelj, i na terenu i van njega. Hvala @radulovic.ivan što nas je upoznao. Saučeśće porodici... Neka ti je vječna slava, Antara dobri. 🙏🙏🙏 #radomirantic