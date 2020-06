Stanković: Protiv Inđije krećemo po duplu krunu

Arhivirali smo utakmicu sa Radom, titula je uzeta, a sutra u četvrtfinalu Kupa protiv Inđije krećemo po Kup i duplu krunu, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković.

Mladi trener je na konferenciji za medije podsetio da ekipu čeka meč na terenu gde su imali dosta problema u prvenstvu (1:1).

"Mnogo smo naučili iz te utakmice, promenili smo pristup posle tog meča i "namestili" glavu. Ostali smo bez dva boda, ali smo mnogo dobili iz tog meča. Idemo u Inđiju da nastavimo put ka duploj kruni, to je naš zadatak i cilj od kog ne odustajemo".Kada sam rekao da smo mnogo naučili, tu ubrajam i sebe. Bilo je to "krštenje" za mene i bio sam malo nervozniji nego što sam inače", priznaje Stanković.

Stanković je dodao je da je zadovoljan formom igrača i da želi da ekipa napreduje iz dana u dan.

"Gubili smo 1:0, a ja sam želeo da okrenemo utakmicu. Drugi deo igre je bio sjajan i samo smo se mi pitali oko dešavanja na terenu", naveo je on.

"Zadovoljan sam kako stvari idu, a o tome koliko je to dovoljno za Evropu, videćemo kad se završi sezona i kad budem razgovarao sa ljudima koji su iskusniji po tom pitanju", dodao je Stanković

Na pitanje da prokomentariše uzlaznu putanju forme Mirka Ivanića, Stanković je rekao da ga ne iznenađuje.

"Rad je isplativ. Kada se neko posveti, može da ima i krize i negativne momente i da mu ništa ne ide od "noge", ali ako radi "pošteno, kao što on radi, onda ti se to vrati. Ivanić je dobar momak i talentovan fudbaler, ali je trebalo raditi na njegovoj "glavi", na tome da se opusti i da počne da igra onako kako ume. On je ozbiljan igrač, a ovo je početak. Ima on još mnogo toga da pruži u Zvezdi", rekao je Stanković.

Za kraj, govorio je Stanković i o zdravstvenom biltenu ekipe.

"Vulić je spreman za meč, kao i Boaći koji je u trenažnom procesu. Moja odluka je da još uvek ne računam na Sanoga, ali već od sledeće utakmice i on će biti u kombinaciji za tim. On je dobar igrač, ali izlazi iz povrede i nećemo da rizikujemo previše. Hoću da budem siguran da može da odgovori na sve moje zahteve", istakao je Stanković.

Utakmica između Inđije i Crvene zvezde igra se sutra od 17 sati.