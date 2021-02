TUGA U SVETU FUDBALA: Čuveni trener preminuo posle dugogodišnje borbe sa TUMOROM MOZGA!

Reder je u igračkoj karijeri nastupao za Lejton Orijent, Kvins Park Rendžers, Njukasl, Votford i Džilingem.

Reder je u igračkoj karijeri nastupao za Lejton Orijent, Kvins Park Rendžers, Njukasl, Votford i Džilingem.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former player and manager, Glenn Roeder at the age of 65.



The thoughts of everybody at #NUFC are with his family and friends.



Rest in peace, Glenn. 🖤🤍 pic.twitter.com/Oo8JWIOhao