ODLIČNA SRBIJA RAZBILA KATAR: Piksi UŽIVAO u RAPSODIJI Orlova, Vlahović i Jović PREGAZILI rivala!

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Katar sa 4:0 (2:0) u prijateljskoj utakmici u Mađarskoj.

Mogao je duel sa Katarom da bude mač sa dve oštrice za srpsku reprezentaciju, ali se posle samo 20ak minuta pretvorio u rapsodiju! Orlovi su se poigravali sa domaćinom Svetskog prvenstva Katarom i na najbolji mogući način iskoristili 90 minuta da se razigraju pred nastavak kvalifikacija!

Nije Katar fudbalski bauk, niti reprezentacija po kojoj može da se meri moć srpskog nacionalnog tima, ali su u prošlosti Orlovi baš protiv ovakvih ekipa uspevali da se okliznu, privuku negativnu energiju navijača, ali i značajno unište sopstveno samopouzdanje. Ovoga puta to nije bio slučaj, četa Dragana Stojkovića preskočila je azijsku selekciju i upisala izuzetno ubedljiv trijumf - 0:4 (0:2).

Bilo je i očekivano, a i Piksi je najavio da će Srbija nastupati u kombinovanom sastavu, tako je i bilo. Šansu od prvog minuta dobili su igrači koji nemaju toliko prostora od kako je on selektor, pravi debi upisao je Veljko Birmačnević i dokazao raskočni potencijal. Ipak, selektor je rešio da uigra odbranu za budućnost, te su od prvog minuta zaigrali i Milenković i Pavlović, kao i povratnik u reprezentaciju Matija Nastasić.

Pored toga, ispunio je Dragan Stojković želju navijačima i od prvog minuta upraio Luku Jovića i Dušana Vlahovića, a napadači Srbije vratili su mu na najbolji mogući način - golovima.

Košmarno veče za Katar počelo je već posle stotinak sekundi kada je Filip Đuričić pobekao Hasanu po desnoj strani. Pokušao je ofanzivac Sasuola da proigra Vlahovića u petercu, ali se lopta odbila od Kukija, prevarila golmana Alašeba i ušla u gol za vođstvo Orlova od 1:0.

Nisu Orlovi pošteno ni proslavili rano vođstvo, a na semaforu je već bilo 2:0. Pokazivao je Luka Jović koliko produktivan može da bude uvek u dresu reprezentacije, a to je ponovo uradio. Danas raspoloženi Nemanja Gudelj pokupio je jednu ničiju loptu i doturio je do Vlahovića. Mogao je napadač Fiorentine da šutira, ali je nesebično dodao do Jovića koji je lako matirao Alašeba.

U nastavku prvog poluvremena je značajno opao ritam, a vredi pomenuti i šansu koju je imao Veljko Birmančević u 30. minutu, ali se nije najbolje snašao brzonogi Beograđanin.

Drugo poluvreme donelo je prelep momenat za reprezentaciju Srbije. Stojković je zamenio golmane na startu drugog dela, a u igri je umesto Rajkovića bio Mile Svilar. Dodatno je selektor naše reprezentacije izmešao karte u nastavku, ali ni to nije omelo Orlove koji su ponovo bili ubedljivi.

Dušan Vlahović se nagradio golom u 59. minutu. Filip Đuričić je ukrao loptu štoperu Katara i spojio napadača Viole sa golom za 3:0. Mogao je Vlahović i do drugog gola u 75. minutu kada je makazicama pokušao da matira Alašeba, ali je golman rivala imao mnogo sreće pošto ga je lopta pogodila u ruku.

Za kraj, Nikola Milenković je bio najviši u skoku posle kornera i zakucao loptu za konačnih 4:0 (2:0)!