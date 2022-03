TADIĆEV SAIGRAČ IMAO STRAVIČNU SAOBRAĆAJKU: Automobil potpuno smrskan! (FOTO)

Po završetku utakmice igrači koji igraju za nacionalne timove otputovali su kako bi se stavili na raspolaganje svojim selektorima.

Tako je uradio i golman Ajaksa Andre Onana. Međutim, jedinica Ajaksa je na putu ka kampu Kameruna doživeo stravičku saobraćajnu nesreću.

Andre Onana involved in an accident on his way to Douala ahead of the #FIFAWC2022Q against Algeria. The accident occured earlier this Tuesday, March 22, 2022. He is alive!! pic.twitter.com/EhGz2dTzDs